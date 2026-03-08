Реклама

09:38, 8 марта 2026Спорт

Медведев вышел в третий круг турнира Masters в Индиан-Уэллсе

Владислав Уткин
СюжетВзрывы в США:

Фото: Raghed Waked / Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг турнира Masters в Индиан-Уэллсе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Медведев, занимающий 11-ю строчку в рейтинге АТР, во втором круге соревнований встретился с 40-й ракеткой мира чилийцем Алехандро Табило. Россиянин выиграл матч в двух сетах со счетом 6:4, 6:2.

Медведев добирался в США из Дубая, где он в конце февраля проводил турнир. Из-за военных действий, происходящих сейчас в ближневосточном регионе, он вместе с другими теннисистами — Андреем Рублевым и Кареном Хачановым — был вынужден бежать из ОАЭ через Оман, чтобы потом, транзитом через Стамбул, добраться до США. «Если в полных деталях рассказывать, то это необычно — чувствуешь себя в каком-то голливудском фильме», — заявил россиянин.

Ранее на фоне вооруженного конфликта США и Израиля с Ираном взрывы звучали в Абу-Даби и Дубае. Также сообщалось, что иранские баллистические ракеты поразили авиабазу Аль-Дхафра, где находится американский военный гарнизон.

