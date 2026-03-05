Даниил Медведев сравнил выезд из ОАЭ с голливудским фильмом

Российский теннисист Даниил Медведев на канале БОЛЬШЕ во «ВКонтакте» рассказал, как выезжал из ОАЭ и добирался в США на турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Спортсмен рассказал, что со второй попытки приехал в Оман на машине. Первая попытка провалилась из-за того, что водитель не мог найти свой паспорт. «Мы, наверное, единственные, кто проехал границу, сделали разворот и вернулись в Эмираты. Он на парковке нашел паспорт, и мы обратно вернулись уже в Оман», — рассказал Медведев.

Теннисист добавил, что из Омана он прилетел в Стамбул, откуда проследовал в Лос-Анджелес. «Если в полных деталях рассказывать, то это необычно — чувствуешь себя в каком-то голливудском фильме», — заявил россиянин.

Ранее на фоне вооруженного конфликта США и Израиля с Ираном взрывы звучали в Абу-Даби и Дубае. Также сообщалось, что иранские баллистические ракеты поразили авиабазу Аль-Дхафра, где находится американский военный гарнизон. Медведев накануне обострения ситуации проводил турнир в ОАЭ и застрял в стране.