Экономика
17:18, 8 марта 2026

Минэнерго США определился с санкциями против России

Глава Минэнерго Крис Райт: США не будут отказываться от санкций против России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexey Malgavko / Reuters

США не будут отказываться от политики санкций против России и намеренны сохранять экономические ограничения. Об этом заявил глава Минэнерго Крис Райт, передает агентство Reuters.

«Политика США в отношении России совершенно не изменилась (...) Никаких изменений политики в отношении России», — сказал глава ведомства.

По словам Райта, США согласились дать Индии лицензию на закупку российской нефти, чтобы избежать колебаний на рынках и сохранить энергетическую стабильность. По его словам, эта мера не означает смену политики в отношении Москвы.

Ранее агентство Reuters сообщило, что индийские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) начали покупать срочную российскую нефть, чтобы компенсировать перебои поставок, возникших из-за военных действий с Ираном. Страна уязвима к таким шокам, как иранский конфликт — ее запасов хватает только на 25 дней спроса, а 40 процентов импорта проходит через Ормузский пролив.

