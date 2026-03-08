На Украине заявили о повреждении промышленного предприятия

Промышленное предприятие повреждено в Полтавской области на Украине. С таким утверждением выступил глава областной военной администрации Виталий Дякивнич в своем Telegram.

«Одно из промышленных предприятий в Миргородском районе. Имеются повреждения производственного оборудования. Все службы работают на месте. К счастью, обошлось без пострадавших», — указал чиновник.

При этом Дякивнич не уточнил, какое конкретно предприятие он имеет в виду.

9 февраля украинская компания «Нафтогаз» сообщила, что в Полтавской и Сумской областях были повреждены объекты нефтегазовой инфраструктуры. Под Полтавой под ударом оказались производства, а под Сумами — предприятия компании.