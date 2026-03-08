Реклама

Постпред США при ООН прокомментировал удар по иранской школе

Постпред США Уолтц не подтвердил причастность США к удару по иранской школе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Abbas Zakeri / Mehr News / WANA / Reuters

Постпред США при ООН Майкл Уолтц не подтвердил причастность США к удару по иранской школе для девочек, но сказал, что «ошибки случаются». Об этом сообщает агентство Reuters.

«Соединенные Штаты делают все возможное, чтобы избежать жертв среди гражданского населения. Конечно, иногда случаются трагические ошибки», — сказал политик.

При этом Уолтц добавил, что Вашингтон ведет расследование обстоятельств трагедии.

Ранее представители американской администрации на закрытом брифинге в Конгрессе признали, что США наносили удары в районе, где располагается школа для девочек в Минабе. Аналитик Брайант, на мнение которого ссылается газета The New York Times, заявил, что наиболее вероятным объяснением является «ошибочная идентификация» школы — якобы силы атаковали объект, не осознавая, что внутри может находиться большое количество гражданских лиц.

