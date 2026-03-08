Реклама

10:26, 8 марта 2026Мир

Поведение США с Ираном описали фразой «перестали лить крокодиловы слезы»

Профессор Дизен: США перестали лить «крокодиловы слезы» и уничтожают Тегеран
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Majid Asgaripour / Reuters

США перешли к полному уничтожению столицы Ирана. Об этом в соцсети X написал профессор Хельсинского университета Гленн Дизен.

«США быстро перешли от проливания крокодиловых слез, говоря об иранцах, к сжиганию их столицы», — пишет аналитик.

Ранее Гленн Дизен заявил, что США и Израиль совершили ошибку, ожидая поддержки иранцами ударов по своей стране. Свержения руководства Исламской Республики не случилось, а теперь Тегеран может выйти победителем из войны, если ему удастся затянуть конфликт и «измотать противника».

