На Западе назвали главную ошибку США в Иране

Дизен: США просчитались в оценке того, как их действия воспримут иранцы

США и Израиль совершили ошибку, ожидая, что иранцы поддержат удары по своей стране и помогут в свержении режима. Главный просчет назвал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«США рассчитывали, что в ходе быстрой войны они свергнут руководство, а потом само собой развалится все остальное. Послания звучали примерно так: "Выходите на улицы. Мы уничтожили военное и политическое руководство. Вы можете обрести свободу". Думаю, они не понимают, что, например, убийство [аятоллы Али] Хаменеи, высшего религиозного авторитета, не заставит иранцев выйти на улицы», — сказал он.

По его словам, действия США и Израиля привели к обратному эффекту, а именно к всплеску патриотизма среди иранцев. При этом Тегеран может и выйти победителем из этой войны, если стране удастся затянуть конфликт и «измотать своего противника», считает профессор.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс подготовился к возможному задействованию статьи о коллективной обороне в контексте войны с Ираном. Он подчеркнул, что члены НАТО поддерживают действия США в отношении Ирана.