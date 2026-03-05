Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:16, 5 марта 2026Мир

На Западе назвали главную ошибку США в Иране

Дизен: США просчитались в оценке того, как их действия воспримут иранцы
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Alaa Al-Marjani / Reuters

США и Израиль совершили ошибку, ожидая, что иранцы поддержат удары по своей стране и помогут в свержении режима. Главный просчет назвал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«США рассчитывали, что в ходе быстрой войны они свергнут руководство, а потом само собой развалится все остальное. Послания звучали примерно так: "Выходите на улицы. Мы уничтожили военное и политическое руководство. Вы можете обрести свободу". Думаю, они не понимают, что, например, убийство [аятоллы Али] Хаменеи, высшего религиозного авторитета, не заставит иранцев выйти на улицы», — сказал он.

По его словам, действия США и Израиля привели к обратному эффекту, а именно к всплеску патриотизма среди иранцев. При этом Тегеран может и выйти победителем из этой войны, если стране удастся затянуть конфликт и «измотать своего противника», считает профессор.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс подготовился к возможному задействованию статьи о коллективной обороне в контексте войны с Ираном. Он подчеркнул, что члены НАТО поддерживают действия США в отношении Ирана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Все равно они планируют ввести ограничения». Путин допустил прекращение поставок газа из РФ в Европу в ближайшее время

    Польша выступила против сил НАТО на Украине

    Три человека пострадали из-за удара ВСУ в российском регионе

    Польша создаст условия для американских военных на своей территории

    Модель прикрыла голую грудь посудой на показе

    На Западе назвали главную ошибку США в Иране

    Врач предупредила об опасности привычки ложиться спать после 23 часов

    В Иране рассказали о риске ядерной катастрофы для Израиля

    Почти 50 беспилотников уничтожили в небе над Россией

    НАТО подготовилась к задействованию статьи о коллективной обороне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok