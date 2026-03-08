Российская авиакомпания запустила распродажу билетов от 888 рублей к 8 Марта

«Победа» запустила распродажу билетов от 888 рублей

Российская авиакомпания «Победа» запустила распродажу билетов от 888 рублей к 8 Марта. Об этом говорится в Telegram-канале перевозчика.

Уточняется, что для покупки билетов по со скидками не нужно вводить промокод — достаточно выбрать перелет из списка рейсов. В акции участвуют 80 направлений. Приобрести билеты можно до 23:59 (мск) 8 марта, а улететь по ним — с 8 марта по 2 апреля включительно.

Ранее россиянкам предложили варианты мини-путешествий по городам страны как альтернативу банальному свиданию на 8 Марта. Первое место в списке занял Санкт-Петербург.