Путешествия
11:41, 8 марта 2026Путешествия

Российская авиакомпания запустила распродажу билетов от 888 рублей к 8 Марта

«Победа» запустила распродажу билетов от 888 рублей
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Российская авиакомпания «Победа» запустила распродажу билетов от 888 рублей к 8 Марта. Об этом говорится в Telegram-канале перевозчика.

Уточняется, что для покупки билетов по со скидками не нужно вводить промокод — достаточно выбрать перелет из списка рейсов. В акции участвуют 80 направлений. Приобрести билеты можно до 23:59 (мск) 8 марта, а улететь по ним — с 8 марта по 2 апреля включительно.

Ранее россиянкам предложили варианты мини-путешествий по городам страны как альтернативу банальному свиданию на 8 Марта. Первое место в списке занял Санкт-Петербург.

    Российская авиакомпания запустила распродажу билетов от 888 рублей к 8 Марта

