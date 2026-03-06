Россиянкам предложили альтернативы банальному свиданию на 8 Марта

Россиянкам предложили мини-путешествия как альтернативу свиданию на 8 Марта

Россиянкам предложили варианты мини-путешествий по городам страны как альтернативу банальному свиданию на 8 Марта. Подборкой направлений с «Лентой.ру» поделились эксперты сервиса Ticketland.

Первое место в списке занял Санкт-Петербург. Отмечается, что в начале марта Северная столица подойдет для неспешных прогулок и плотной культурной программы: там можно посетить «Стендап и джаз: два концерта в один вечер» в Stage StandUp Club и концерт «Орган при свечах» в Лютеранской церкви Святых Петра и Павла.

На втором месте в рейтинге расположилась Москва, где в начале весны организуют культурные события, концерты и выставки. Так, с 7 по 9 марта в Московском дворце молодежи пройдут последние дни показа мюзикла «Последняя сказка», а в Театре оперетты покажут музыкальную версию романа Александра Дюма «Монте-Кристо».

Нижний Новгород также подойдет для двух- или трехдневного отдыха на 8 Марта. Россиянкам предложили пройтись вдоль Нижегородского Кремля, полюбоваться видами на город с панорамных площадок, посетить уютные рестораны на Большой Покровской, посмотреть постановку «Сказки Гофмана» в Нижегородском театре оперы и балета имени Пушкина и посетить юбилейный концерт «Bel Suono. Шоу трех роялей. Нам 15 лет!».

Еще один подходящий для мини-путешествия в начале марта город — Сочи. Там 8 марта в Зимнем театре состоится комедийный спектакль по пьесе драматурга Александра Галина «Сюрприз».

В список также попали Екатеринбург, где получится чередовать прогулки по конструктивистским кварталам с визитами в современные музеи и уютные кофейни, Калининград с европейской атмосферой старого города и Воронеж — там можно организовать культурную программу с посещением театров и музеев.

Ранее стало известно, что россияне поедут отдыхать на праздничные выходные в честь 8 Марта в четыре города страны. Лидерами по бронированию стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Казань.

