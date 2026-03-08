Российские полицейские украли из квартиры задержанного фен, кроссовки и шампанское

Полицейские в Новосибирской области обокрали задержанного при обыске в его доме

Полицейские в Новосибирской области обокрали задержанного при обыске в его доме. Об этом сообщает Ngs.ru.

Преступление произошло в сентябре 2024 года — оперативники наркоконтроля задержали в селе Гусиный Брод молодого человека, которого заподозрили в распространении наркотиков. Предполагаемый закладчик разрешил полицейским обыскать его квартиру. Нашли ли оперативники в ней запрещенные вещества, так и осталось неизвестным, указывает издание. Однако после обыска из квартиры, как пояснила мать россиянина, пропали фен Dyson, дорогие наушники, квадрокоптер, две пары кроссовок New balance, бутылка французского шампанского и деньги, которые девушка задержанного копила на свадьбу.

То, что вещи вынесли полицейские, подтвердили записи с камер. Прокурор добавила, что оперативники воспользовались тем, что задержанный был на улице, оставили дверь незапертой, чтобы создать ложную версию проникновения в дом воров, а затем скрытно вынесли вещи и положили их в автомобиль. Общая сумма украденного — 295 тысяч рублей. Вещи потом нашли в квартирах полицейских.

Как добавила мать молодого человека, им не сразу удалось добиться возбуждения Следственным комитетом России уголовного дела. Заинтересовались следователи четырьмя оперативниками, один из которых в итоге стал свидетелем по делу, а трое других выслушали обвинительный приговор — это уже экс-замначальника отдела наркоконтроля и двое его подчиненных. Приговор был оглашен 5 марта — по статьям о краже и превышении должностных полномочий из корыстных побуждений суд приговорил каждого правоохранителя к 3 годам и 1 месяцу колонии общего режима и штрафу в 30 тысяч рублей.

