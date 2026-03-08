Реклама

Российские туристы сняли на видео разлив мазута у берегов Шри-Ланки

Разлив нефти у берегов Шри-Ланки сняли на видео
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Российские туристы, отдыхающие на Шри-Ланке, сняли на видео разлив мазута у берегов пляжа Хиккадува. Кадры публикует Telegram-канал «Ну че, народ, погнали!».

Уточняется, что загрязнение воды произошло после взрыва танкера MKD Vyom под флагом Маршалловых островов. В настоящее время в местном отеле Hikka Tranz отдыхают около 200 россиян. Купаться в море они не могут.

Ранее берега популярного у россиян курорта Пхукет в Таиланде залило мазутом. Сгустки нефти появились в водах у берегов Таиланда после крушения контейнеровоза Sealloyd Arc 8 февраля.

