20:03, 25 февраля 2026Путешествия

Берега популярного у россиян курорта в Таиланде залило мазутом

Mash: На популярном у россиян курорте Таиланда заметили сгустки мазута
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Napat Wesshasartar / Reuters

Берега популярного у россиян курорта Пхукет в Таиланде залило мазутом. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Уточняется, что сгустки нефти появились в водах у берегов Таиланда после крушения контейнеровоза Sealloyd Arc 8 февраля. По имеющимся данным, мазут уже заметили на Банана-Бич на острове Корал и пляже Паток на острове Рача-Яй, который находится в 15 минутах от Пхукета и является популярной точкой у туристов.

По словам путешественников, в воде наблюдаются маленькие черные камни, их едва видно. Уточняется, что на курортном острове сейчас находятся больше 50 тысяч россиян. При этом власти и местные гиды не публикуют объявления об экологической катастрофе.

До этого у берегов Пхукета заметили мазут в августе 2025 года. Тогда его нашли на пляжах Май Као, Най Янг и Банг Тхао.

