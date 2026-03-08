В Тегеране пролились нефтяные дожди и предупредили о кислотных

Кислотные дожди могут накрыть Тегеран из-за ударов США и Израиля

Кислотные дожди могут накрыть столицу Ирана Тегеран из-за ударов США и Израиля по нефтехранилищам. Об этом сообщает Иранское общество Красного Полумесяца.

«Взрывы на нефтехранилищах приводят к попаданию в атмосферу и облака большого количества токсичных углеводородных соединений, оксидов серы и азота, которые при выпадении осадков образуют опасный кислотный дождь», — отмечается в материале.

В свою очередь, телеканал СNN сообщил, что над столицей Исламской республики уже пролился нефтяной дождь — корреспондент показал черный осадок после ливня.

Ранее CNN со ссылкой на анонимные источники в правительстве Израиля сообщил, что удары Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по нефтехранилищам в Иране являются частью следующего этапа конфликта.