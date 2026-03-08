Стало известно о новых правилах получения пособия на детей

Доход семьи, дающий право на получение пособия в 2026 году, увеличили

Единое пособие в России будут получать семьи с тремя и более детьми, среднедушевой доход которых не более чем на 10 процентов превышает региональный прожиточный минимум. Об этом рассказала РИА Новости замдиректора центра Института социального анализа и прогнозирования, входящего в состав Института прикладных экономических исследований (ИНСАП ИПЭИ) Президентской академии Марина Карцева.

«Пособие смогут получать многодетные семьи со среднедушевыми доходами менее 1,1 прожиточного минимума, то есть пособие получат не только малоимущие семьи, но и те семьи, у которых доходы незначительно превышают прожиточный минимум», — пояснила Карцева.

Эксперт уточнила, что принятые меры позволят увеличить количество многодетных семей, претендующих на пособие, почти в полтора раза.

