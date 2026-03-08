Реклама

Стало известно о помощи России в эвакуации иранских дипломатов

Reuters: Иранские дипломаты эвакуировались из Ливана на самолетах России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Daniel Carde / Getty Images

Иранские дипломаты эвакуировались из Ливана на двух самолетах России на фоне новых боев между Израилем и шиитской группировкой «Хезболла». Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Их доставляют в Россию российским самолетом, и еще 20 иранцев покинули страну в пятницу после начала нового конфликта между ливанской вооруженной группировкой "Хезболла" и Израилем», — отмечается в материале.

Уточняется, что в общей сложности могло быть эвакуировано 150 человек, включая семьи дипломатических работников. Причиной решения покинуть ближневосточную страну называются угрозы со стороны Израиля.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Россия, а также Китай помогают Ирану «политически и иначе». При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва не является частью конфликта на Ближнем Востоке.

