Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:22, 8 марта 2026Мир

Стало известно о расколе внутри руководства Ирана после смерти Хаменеи

Reuters: Раскол внутри правящей элиты Ирана обострился после смерти Хаменеи
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

После атак США и Израиля на высокопоставленных иранских руководителей и смерти верховного лидера Али Хаменеи, внутри иранских властей все чаще начинают проявляться разногласия. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник, близкий к руководству страны.

Отмечается, что раскол внутри правящей элиты государства подавлялся при власти Хаменеи на протяжении длительного времени, однако его неделю назад активизировали внутренние распри.

Агентство утверждает, что несмотря на то, что сын Хаменеи Моджтаба рассматривается как фаворит на пост лидера, его позиции далеко не бесспорны. Он не имеет значительного политического опыта, его религиозный ранг ниже, чем у большинства аятолл. Помимо этого, у него не получилось заручиться поддержкой умеренного крыла системы, пишет Reuters.

Ранее стало известно, что Моджтаба Хаменеи попал под удар. Он получил ранения, но выжил. 6 марта сообщалось, что резиденция Моджтабы Хаменеи в Тегеране подверглась ночной атаке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Удар по ребяткам из Европы». Названы хозяева конфискованных у украинских инкассаторов в Венгрии денег

    МИД Китая описал отношения с Россией фразой «как скала»

    Стало известно о расколе внутри руководства Ирана после смерти Хаменеи

    В Подмосковье на прогулке пропала компания из трех детей

    Во Франции раскритиковали Зеленского из-за грубой угрозы Орбану

    В России предупредили о новой уловке мошенников

    Педиатр раскрыла требующую обращения к врачу температуру у ребенка

    В Европе назвали причину паники Зеленского

    Кардиолог раскрыла опасное влияние смены сезонов на сердце и сосуды

    Пламя охватило небоскреб после удара в Кувейте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok