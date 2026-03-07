Три ребенка попали в больницу после отравления в российском регионе

Трое несовершеннолетних оказались в больнице после отравления в школе Богородска, расположенной в Нижегородской области. Об этом сообщает министр образования региона Михаил Пучков в мессенджере Max.
Глава министерства отметил, что держит сложившуюся ситуацию на особом контроле. По данным Минздрава, в настоящий момент школьники находятся в стационаре, их состояние расценивается как удовлетворительное и не вызывает опасений.
Все причины инцидента сейчас выясняются. Специалисты взяли все необходимые смывы в пищеблоке и вирусологические анализы у сотрудников. Началось санитарно-эпидемиологическое расследование, работу школы приостановили.
Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
В январе стало известно, что причиной отравления более сотни детей в школе Тюменской области мог стать гороховый суп.