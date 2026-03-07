Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:50, 7 марта 2026Россия

Три ребенка попали в больницу после отравления в российском регионе

Пучков: В Богородске трое учеников госпитализированы после отравления в школе
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Трое несовершеннолетних оказались в больнице после отравления в школе Богородска, расположенной в Нижегородской области. Об этом сообщает министр образования региона Михаил Пучков в мессенджере Max.

Глава министерства отметил, что держит сложившуюся ситуацию на особом контроле. По данным Минздрава, в настоящий момент школьники находятся в стационаре, их состояние расценивается как удовлетворительное и не вызывает опасений.

Все причины инцидента сейчас выясняются. Специалисты взяли все необходимые смывы в пищеблоке и вирусологические анализы у сотрудников. Началось санитарно-эпидемиологическое расследование, работу школы приостановили.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

В январе стало известно, что причиной отравления более сотни детей в школе Тюменской области мог стать гороховый суп.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сын Хаменеи попал под удар

    Израиль начал новую волну атак по военным объектам в Тегеране

    Вяльбе высказалась о критике Губерниева

    В США вспомнили заявления Трампа на одну тему на фоне конфликта с Ираном

    Турция обратилась к Ирану с предупреждением

    Три ребенка попали в больницу после отравления в российском регионе

    Президент Израиля высказался о наземной операции в Иране

    Орбан раскрыл судьбу конфискованных у украинских инкассаторов денег

    МИД Ирана обратился к Трампу

    Двоих офицеров ВСУ уличили в воровстве 600 миллионов гривен

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok