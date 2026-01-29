Названа предположительная причина отравления более сотни детей в российской школе

Shot: Причиной отравления детей в тюменской школе мог стать гороховый суп

Причиной массового отравления детей в школе в Тюменской области мог стать гороховый суп. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot проверка» со ссылкой на матерей пострадавших.

Родители рассказали, что перед вспышкой заболевания в столовой школы давали суп. После приема пищи состояние детей ухудшилось, они начали жаловаться на боль в животе и другие симптомы отравления.

Официальной информации о причине появления кишечной инфекции на данный момент нет.

О массовом заражении кишечной инфекцией в селе Онохино стало известно ранее 29 января. По предварительной информации, пострадали 116 детей. Одного госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, а остальные 115 школьников будут проходить лечение амбулаторно.

