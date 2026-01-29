Реклама

Россия
13:54, 29 января 2026Россия

Больше сотни детей пострадали при вспышке инфекции в российском регионе

В Тюменской области 116 детей заразились острой кишечной инфекцией
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Тюменской области 116 детей пострадали при вспышке острой кишечной инфекции. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

Массовое заболевание произошло в селе Онохино. Одного ребенка на данный момент госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, остальные 115 школьников проходят лечение амбулаторно.

Отмечается, что сотрудники областного департамента здравоохранения и Роспотребнадзора оказывают населению необходимую медицинскую помощь. Причина вспышки инфекции на данный момент неизвестна.

Ранее стало известно, что жители Екатеринбурга массово отравились едой и напитками в сети кофеен. У побывавших в заведении горожан появился целый ряд признаков отравления — рвота, головокружение, повышение температуры тела и обезвоживание.

