Украинский штаб разбомбили ВКС России во время совещания

ВКС России разбомбили в Краматорске штаб 100-й бригады ВСУ во время совещания
Юлия Мискевич
Фото: РИА Новости

ВКС (Воздушно-космические силы) России разбомбили в Краматорске штаб 100-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время совещания. Об этом сообщил военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале.

По его словам, 15 украинских военных убиты, 22 ранены, уничтожено четыре пикапа и два броневика противника. В Минобороны РФ эту информацию пока не комментировали.

Штаб атаковали во время важных переговоров — на это указывает количество автотранспорта в месте удара, подчеркнул Рожин.

28 февраля ВС России впервые ударили по Краматорску ствольной артиллерией. Удары российской артиллерии по Краматорску также подтвердил в Telegram-канале советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов с позывным Флеш.

