В России прокомментировали скандал с конфискацией денег у украинских инкассаторов

Депутат Чепа: Скандал с конфискацией денег в Венгрии попытаются замылить

За перевозкой денег в украинской инкассаторской машине стоит президент Владимир Зеленский, и этот скандал попытаются всячески замылить, считает первый зампред комитета Госдумы по международной политике Алексей Чепа. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее украинский блогер Анатолий Шарий предположил, что Венгрия конфисковала автомобили украинских инкассаторов с деньгами европейских подельников президента Украины Владимира Зеленского. Журналист отметил, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан нанес точечный и болезненный удар «по ребяткам из Европы».

Депутат указал, что подобные коррупционные операции очевидно осуществлялись неоднократно. Выдача и транспортировка этих денег на Украину не могла проходить без информационного участия тех сторон, которые выдавали эти деньги, и за всем этим стоит Зеленский, подчеркнул парламентарий.

«Скорее всего, выдавшие деньги структуры будут всячески пытаться замылить этот вопрос. Политики будут заинтересованы в том, чтобы никакие вопросы не поднимались. Все они боятся, что когда-то это может коснуться их, как коснулись дела Эпштейна, хотя казалось, что все уже прошло и забыто. На самом деле то, что вы говорите о моральной репутационной стороне, сегодня это мало из них беспокоит. Больше волнует уже уголовная составляющая. Ну я думаю, что мы еще много чего увидим и узнаем со временем», — прокомментировал Чепа.

Инцидент произошел 6 марта. В Венгрии задержали семерых граждан Украины, которые на двух фургонах везли через страну 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота.