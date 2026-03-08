Реклама

10:16, 8 марта 2026

В США побоялись одного действия со стороны Ирана

NYT: США боятся, что Иран доберется до обогащенного урана на объекте в Исфахане
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vantor / Reuters

Американская разведка опасается, что Ирану удастся добраться до урана, погребенного после ударов по ядерному объекту в Исфахане летом 2025 года. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на официальных лиц.

«Американские разведслужбы пришли к выводу, что Иран или потенциально другая группа может добраться до главного хранилища высокообогащенного урана», — говорится в материале.

Источники утверждают, что у Ирана якобы появилась возможность добраться до помещений с ураном через узкий проход на месте завалов. Спецслужбы США ведут постоянное наблюдение за объектом и способны засечь любые попытки иранских властей или других групп извлечь эти запасы.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что Вашингтон просил Москву не передавать Ирану разведанные, связанные с американскими объектами на Ближнем Востоке.

