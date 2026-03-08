Реклама

09:23, 8 марта 2026Мир

США попросили Россию не передавать Ирану разведданные

США попросили РФ не передавать Ирану разведданные по американским объектам
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина

Фото: Mehr News Agency / Rauf Mohseni / Reuters

Вашингтон обращался к Москве с просьбой не передавать Ирану разведданные, которые могли использоваться для ударов по американским объектам на Ближнем Востоке. Об этом в ходе пресс-конференции заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф, его слова приводит агентство CGTN.

По его словам, США поднимали этот вопрос в контактах с российской стороной. Речь шла о возможной передаче информации, которую Иран может использовать против американских войск.

«Я передал России послание не передавать Ирану разведывательную информацию, которая позволит ему атаковать американские силы в регионе», — сказал Уиткофф.

Ранее шесть источников в Тегеране сообщили журналистом The New York Times, что после начала бомбардировок Иран начал оборонительную операцию под названием «Безумец». План действий был разработан руководством Исламской Республики после военной операции США и Израиля летом 2025 года.

