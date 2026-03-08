Реклама

04:19, 8 марта 2026Мир

Иран начал операцию «Безумец»

NYT: После начала бомбардировок Иран начал операцию «Безумец»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

После начала бомбардировок Иран начал оборонительную операцию под кодовым названием «Безумец». Об этом газете New York Times рассказали шесть источников в Тегеране.

План действий был разработан руководством Исламской Республики после военной операции США и Израиля в 2025 году. По нему, в случае неизбежной войны Иран должен сделать так, чтобы боевые действия оказались крайне затратными не только для агрессоров, но и сказались на экономике остальных ближневосточных стран. Для этого под ударами должны оказаться отрасли транспорта, энергетики и туризма.

Первый этап плана предусматривал удары по Израилю. Второй этап был сосредоточен на атаках на американские военные базы в арабских странах, а третий — на дальнейшей эскалации конфликта — нападении на гражданские объекты в арабских странах, такие как аэропорты, отели и посольства, где могли собираться американцы. Иран осуществил все три этапа плана в течение нескольких дней после начала войны.

В Тегеране осознают, что не способны нанести противникам военное поражение. Поэтому, рассказали собеседники издания, Иран рассчитывает сдерживать атаки, ожидая, когда у США и Израиля пропадет желание воевать.

«Наш план состоит в том, чтобы расширить масштабы войны и продлить ее продолжительность. Это самый сильный удар, который мы можем нанести [президенту США Дональду] Трампу, и у нас нет другого выбора», — ранее высказался старший советник спикера парламента Ирана Махди Мохаммади.
