10:49, 8 марта 2026

Военный эксперт высказался о потерях США в иранском конфликте

Кнутов: США признают только те потери, которые невозможно скрыть
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Amir Cohen / Reuters

США сообщают лишь о тех потерях в конфликте с Ираном, которые невозможно скрывать. Об этом в беседе с «Аргументами и фактами» заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

Он отметил, что США уже понесли в ходе конфликта определенные потери: так, были уничтожены как минимум три самолета F-15, радиолокационные станции. Кроме того, несколько военнослужащих были признаны погибшими.

По словам Кнутова, информация о потерях становится известна, как правило, благодаря публикациям очевидцев. Иран регулярно наносит удары баллистическими ракетами по американским базам, на публикуемых кадрах фиксируются разрушения и пожары.

«США сообщают только о тех потерях, которые уже просто невозможно скрыть. Пентагон хранит полное молчание, они боятся говорить о потерях», — сказал Кнутов.

Помимо человеческих и материальных потерь, Вашингтон несет огромные финансовые затраты. По оценке Кнутова, расходы могут быть примерно вдвое выше, чем во время предыдущей операции США и Израиля против Ирана летом 2025 года.

Ранее спецпосланник президента США Стиф Уиткофф заявил, что Вашингтон попросил Москву не передавать Ирану разведданные об американских объектах на Ближнем Востоке.

