Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:16, 8 марта 2026Мир

Индия экстренно предоставила убежище военному кораблю Ирана

Bloomberg: Индия предоставила убежище военному кораблю Ирана и разместила экипаж
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Sivaram V / Reuters

Индия разрешила иранскому военному кораблю IRIS Lavan пришвартоваться в порту Кочи. О случившемся пишет агентство Bloomberg.

Тегеран обратился в Нью-Дели 28 февраля с экстренной просьбой предоставить причал для судна. Иранская сторона сослалась на технические проблемы, уточняет издание. Запрос одобрили 1 марта.

Члены экипажа корабля в составе 183 человек были размещены на местных военно-морских базах. Как заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, этот шаг был гуманным поступком.

По мнению журналистов, произошедшее фактически приблизило ближневосточный конфликт к границам Индии.

Иранские моряки останутся в Индии до ремонта судна. Между тем, в Нью-Дели не получали никаких запросов от Америки касательно военного корабля, который пришвартовался в Кочи.

Ранее стало известно, что число жертв с атакованного США иранского фрегата IRIS Dena у берегов Шри-Ланки увеличилось. Судно возвращалось после участия в международных военно-морских учениях. Предположительно, более 100 моряков бесследно исчезли.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Нанесен удар по портовому терминалу Одессы с ракетами и иностранными военными

    У посольства США в Осло раздался взрыв

    В российском регионе начали изымать домашний скот из-за смертельной болезни

    На 102-м году жизни умерла балерина Нинель Петрова

    Назван срок выборов нового верховного лидера Ирана

    Индия экстренно предоставила убежище военному кораблю Ирана

    В США указали на ошибку Трампа в Иране

    Пожар вспыхнул на территории нефтебазы в российском городе из-за атаки БПЛА

    Дмитриев рассказал о «шоковых» последствиях войны США с Ираном

    В США отреагировали на информацию о пленных американцах в Иране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok