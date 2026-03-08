Индия экстренно предоставила убежище военному кораблю Ирана

Bloomberg: Индия предоставила убежище военному кораблю Ирана и разместила экипаж

Индия разрешила иранскому военному кораблю IRIS Lavan пришвартоваться в порту Кочи. О случившемся пишет агентство Bloomberg.

Тегеран обратился в Нью-Дели 28 февраля с экстренной просьбой предоставить причал для судна. Иранская сторона сослалась на технические проблемы, уточняет издание. Запрос одобрили 1 марта.

Члены экипажа корабля в составе 183 человек были размещены на местных военно-морских базах. Как заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, этот шаг был гуманным поступком.

По мнению журналистов, произошедшее фактически приблизило ближневосточный конфликт к границам Индии.

Иранские моряки останутся в Индии до ремонта судна. Между тем, в Нью-Дели не получали никаких запросов от Америки касательно военного корабля, который пришвартовался в Кочи.

Ранее стало известно, что число жертв с атакованного США иранского фрегата IRIS Dena у берегов Шри-Ланки увеличилось. Судно возвращалось после участия в международных военно-морских учениях. Предположительно, более 100 моряков бесследно исчезли.

