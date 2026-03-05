Число жертв с атакованного США иранского фрегата увеличилось

Количество жертв на иранском фрегате IRIS Dena превысило 100 человек

Количество жертв на иранском фрегате IRIS Dena, атакованном Соединенными Штатами у берегов Шри-Ланки, превысило 100 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление постпредства Ирана при ООН.

«Только вчера, в 2 тысячах миль от берегов Ирана, иранский фрегат Dena, находившийся с дружеским визитом в Индии со 130 моряками на борту, был поражен и потоплен в международных водах субмариной США без предупреждения, что привело к гибели более 100 моряков», — сказано в сообщении.

В постпредстве также заявили, что рассматривают действия США как безрассудную атаку, нарушающую фундаментальные принципы международного права и свободы навигации.

Ранее министр войны США Пит Хегсет заявил, что США торпедировали боевой корабль Военно-морских сил Ирана в Индийском океане. «Вчера в Индийском океане американская подводная лодка потопила иранский боевой корабль, который полагал, что находится в безопасности в международных водах. Вместо этого он был потоплен при помощи торпеды», — сообщил шеф Пентагона.