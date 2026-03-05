Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:36, 5 марта 2026Мир

Число жертв с атакованного США иранского фрегата увеличилось

Количество жертв на иранском фрегате IRIS Dena превысило 100 человек
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Thilina Kaluthotage / Reuters

Количество жертв на иранском фрегате IRIS Dena, атакованном Соединенными Штатами у берегов Шри-Ланки, превысило 100 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление постпредства Ирана при ООН.

«Только вчера, в 2 тысячах миль от берегов Ирана, иранский фрегат Dena, находившийся с дружеским визитом в Индии со 130 моряками на борту, был поражен и потоплен в международных водах субмариной США без предупреждения, что привело к гибели более 100 моряков», — сказано в сообщении.

В постпредстве также заявили, что рассматривают действия США как безрассудную атаку, нарушающую фундаментальные принципы международного права и свободы навигации.

Ранее министр войны США Пит Хегсет заявил, что США торпедировали боевой корабль Военно-морских сил Ирана в Индийском океане. «Вчера в Индийском океане американская подводная лодка потопила иранский боевой корабль, который полагал, что находится в безопасности в международных водах. Вместо этого он был потоплен при помощи торпеды», — сообщил шеф Пентагона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Иране началась наземная операция. Кто пошел в наступление и как оно повлияет на боеспособность Исламской Республики?

    Трамп выступил с призывом к Зеленскому по России

    В Пентагоне высказались о войне с Россией

    Проваливший Олимпиаду Малинин получил от МОК приз «За честную игру»

    Китайские смартфоны подорожают

    Россиянка сделала пластику под местной анестезией и назвала результат адом

    В Абу-Даби прозвучали взрывы

    В России предрекли резкий спад спроса на новостройки

    Россиянин впал в буйство на борту самолета США, устроил драку и был ликвидирован

    Американский суд обязал таможню вернуть компаниям миллиарды долларов незаконных пошлин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok