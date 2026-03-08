Реклама

Экономика
09:19, 8 марта 2026Экономика

Юрист оценил последнюю позицию Европы по российским активам

Юрист Петров: ЕС признал пределы допустимого в отношении российских активов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Reuters

В Евросоюзе закрыли вопрос об использовании замороженных активов России в качестве репараций для Киева. Об этом заявил юрист-международник Владимир Петров в беседе с РИА Новости.

По его словам, конфискацию российских денег вынужденно отложили из-за слишком высоких рисков, ведь заморозка не превращает чужой суверенный актив в законный ресурс кредитора.

«В классической логике международного права у ЕС нет бесспорного титула на одностороннее обращение взыскания на резервы Банка России», — сказал Петров.

Юрист отметил, что ЕС не столько отказался от давления на российские активы, сколько признал пределы допустимого: «репарационный кредит» оказался слишком токсичным и для права, и для финансового рынка.

В декабре 2025 года ЕС договорился предоставить Украине кредит в 90 миллиардов евро. Этот шаг стал ответом на то, что часть европейского блока отказалась использовать замороженные российские активы на эти цели. Предоставление многомиллиардного займа для Киева пришлось приостановить, поскольку Венгрия наложила вето на эту помощь в рамках спора с украинской стороной о поставках нефти по трубопроводу «Дружба».

