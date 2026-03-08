Реклама

00:45, 9 марта 2026

Зеленский нашел способ унизить Залужного

ТАСС: Зеленский стремится героизировать Сырского для занижения статуса Залужного
Александра Синицына
Фото: Gleb Garanich / Reuters

Глава Украины Владимир Зеленский нашел способ унизить экс-главкома Вооруженных сил репсублики (ВСУ), действующего посла Киева в Великобритании Валерия Залужного, которого считают одним из основных соперников украинского лидера на потенциальных президентских выборах в республике. Об этом сообщил источник ТАСС в силовых структурах РФ.

По его данным, публичные украинские эксперты, услуги которых оплачивает офис президента, превозносят заслуги нынешнего главнокомандующего армией страны Александра Сырского, чтобы снизить популярность бывшего главкома.

«В СМИ продолжается информационное противостояние Зеленского с Залужным. Подкормленные "эксперты" открыто героизируют Сырского за его "курскую авантюру" и снимают ответственность за "мясорубку", которую он устроил, пытаясь удержать Артемовск», — указал собеседник агентства.

Основное направление деятельности таких экспертов — усилить критику Залужного, который в настоящий момент публично возлагает ответственность за провальное контрнаступление 2023 года на политическое руководство республики.

Ранее международная компания Ipsos опубликовала опрос, из которого следует, что менее 50 процентов граждан Украины доверяют Владимиру Зеленскому. Первое место в рейтинге доверия занимает Валерий Залужный, второе и третье место достались боксеру Александру Усику и главе офиса президента страны Кириллу Буданову (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

