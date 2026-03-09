Реклама

Россия
00:05, 9 марта 2026

9 марта: какой праздник отмечают в России и мире

Софья Попова
СюжетПраздники в России

Фото: IMAGO / Daniel Scharinger / Globallookpress.com

Во всем мире 9 марта отмечают Международный день диджея, в Ливане вспоминают о важности учителей, а в Индонезии проходит торжество в честь национального гимна. Также свой день рождения отмечает кукла Барби. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники выпадают на 9 марта, а также в какие приметы верили наши предки.

Праздники в мире

Всемирный день диджея

В 2002 году Международная клубная индустрия выступила с инициативой проводить благотворительные дни для помощи детям. Поэтому День диджея принято считать скорее благотворительной кампанией, чем официальным праздником.

Идею выдвинули фонд World DJ Fund и Nordoff Robbins Music Therapy — организация, которая использует музыку для лечения детей и взрослых. Каждый год все заработанные в этот день деньги отправляют в детдома и другие детские организации.

День рождения куклы Барби

В 2026 году самая известная в мире кукла отмечает свое 67-летие.
Первую Барби представили на международной ярмарке игрушек в 1959 году в Америке. Куклу создала бизнесвумен Рут Хэндлер и назвала ее в честь своей дочери Барбары.

Бренд Barbie является одним из самых популярных в мире. Даже сейчас, когда на полках магазинов можно увидеть разнообразие игрушек для детей всех возрастов, кукла Барби не уступает лидирующих позиций.

Фото: courtesy of Mattel / Hulton Archive / GettyImages

Какие еще праздники отмечают в мире 9 марта

  • День домашних насекомых.
  • Вceнapoдный дeнь ликвидaции пocлeдcтвий 8 Мapтa.
  • Дeнь шoкoлaднoгo тopтa.

Праздники в других странах

День музыки в Индонезии

Национальный день музыки был учрежден в 2013 году в честь дня рождения Ваге Рудольфа Супратмана — автора и композитора индонезийского гимна.

Индонезийская ассоциация певцов предложила идею празднования Дня музыки еще в 2003 году, но официальный статус торжество приобрело лишь спустя 10 лет.

День учителя в Ливане

Этот профессиональный праздник ливанцы ждут с особым трепетом: учителя и богословы для них самые почитаемые люди.

Интересно, что в Ливане отмечают торжество не один день, а целых шесть — с 3 по 9 марта. В это время в честь педагогов проводят различные праздничные мероприятия, а ученики дарят им цветы и подарки.

Какие еще праздники отмечают в разных странах 9 марта

Какой церковный праздник 9 марта

Первое и второе обретение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

Икона «Голова святого Иоанна Предтечи»

Икона «Голова святого Иоанна Предтечи»

Согласно преданию, Иоанн Предтеча смело обличал правителя Ирода Антипу, который после кончины брата сожительствовал с Иродиадой, его женой. За это Ирод посадил его в темницу, но не казнил, потому что боялся гнева свыше за расправу над пророком. Тогда Иродиала путем интриг добилась того, что святому отсекли голову — угодив Ироду своим танцем ее дочь Саломея пожелала казни Иоанна Предтечи.

Иродиада закопала главу пророка в нечистом месте, позже ее нашла и бережно спрятала на Елеонской горе жена царского домоправителя. Через много лет эта земля перешла в собственность вельможе Иннокентию. Голову пророка обнаружили при строительстве храма, но в старости Иннокентий испугался, что святыню осквернят иноверцы, поэтому он снова спрятал главу Иоанна Предтечи в прежнем месте.

Позже голову выкопали два инока, но волей свыше святыня попала к простому горшечнику, чья семья хранила ее несколько поколений. Затем голова пророка попала к священнику-еретику Евстафию. Он закопал святыню, рассчитывая позже вернуться за ней позже, но Бог не допустил этого: на месте захоронения поселились благочестивые иноки и вскоре возник монастырь. Вновь святыню обрели в 452 году, когда Иоанн Предтеча явился архимандриту монастыря Маркеллу и указал в видении место сокрытия своей главы.

Приметы и традиции на 9 марта

  • Если ночью месяц светит ярко, то утро будет холодным.
  • Хорошая погода в этот день сулит хорошую погоду и на Пасху.
  • Если синицы щебечут, значит придет потепление.
  • Нельзя заплетать девушкам косы, иначе у них появятся проблемы и ненужные заботы.
  • Нужно покормить птиц и помочь им в строительстве гнезд. Считается, что они несут на крыльях весну.

Кто родился 9 марта

Юрий Гагарин (1934 — 1968)

Советский летчик-космонавт родился в 1934 году в Смоленской области. В 1955-м, после окончания Саратовского аэроклуба, совершил свой первый полет на самолете.

В апреле 1961 года Гагарина выбрали для первого в истории полета человека в космос. Полет состоялся 12 апреля 1961-го и длился 108 минут.

Фото: РИА Новости

Орнелла Мути (71 год)

Итальянская актриса родилась в Риме в 1955 году. Ее бабушка и дедушка по материнской линии имели русские корни.

Известность Мути обрела благодаря фильмам «Укрощение строптивого» и «Безумно влюбленный», в которых снялась вместе с итальянским актером и певцом Адриано Челентано.

Кто еще родился 9 марта

  • Оскар Айзек (47 лет) — американский актер.
  • Наталия Медведева (41 лет) — актриса и телеведущая.
  • Пастор Мальдонадо (41 год) — венесуэльский автогонщик, пилот «Формулы-1».
  • Мин Юнги (33 года) — южнокорейский рэпер, участник группы BTS.

