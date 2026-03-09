Аналитик объяснил смысл избрания Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана

Гюзалтан: Избрание Моджтабы Хаменеи показывает, что Иран не пойдет на уступки

Иран не согласится пойти на уступки Израилю и США, об этом говорит избрание Моджтабы Хаменеи на пост верховного лидера страны. С таким мнением в беседе с РИА Новости выступил турецкий политик Онур Синар Гюзалтан.

«Иран, вопреки распространявшимся слухам, не пошел на уступки и не выбрал более лояльного к Западу религиозного лидера, а выбрал лидером Моджтабу Хаменеи», — сказал аналитик. Он пояснил, что это избрание также указывает и на то, что Исламская Республика не изменит свой стратегический курс.

Кроме того, для Израиля и США это станет столкновением с политической силой, которая не намерена быстро идти на компромиссы.

О том, что новым верховным лидером Ирана стал Моджтаба Хаменеи, стало известно 8 марта. Корпус стражей исламской революции уже присягнул ему на верность.