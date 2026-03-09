Реклама

Мир
21:53, 8 марта 2026Мир

Более 100 человек погибли при ударе США по иранскому эсминцу

При ударе США по эсминцу IRIS Dena погибли 104 человека
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Department of Defense / Reuters

Жертвами удара США по иранскому эсминцу IRIS Dena стали минимум 104 человека. Об этом сообщает гостелерадиокомпания Ирана IRIB со ссылкой на пресс-службу армии.

«На борту эсминца находились 136 человек экипажа, из которых 104 погибли», — говорится в сообщении. Уточняется, что еще 20 членов экипажа считаются пропавшими без вести.

Как отмечает IRIB, эсминец был атакован, когда возвращался с военных учений.

Ранее сообщалось, что ядерный объект в иранской провинции Исфахан был поврежден в результате ударов США и Израиля.

