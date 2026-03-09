Более 100 человек погибли при ударе США по иранскому эсминцу

При ударе США по эсминцу IRIS Dena погибли 104 человека

Жертвами удара США по иранскому эсминцу IRIS Dena стали минимум 104 человека. Об этом сообщает гостелерадиокомпания Ирана IRIB со ссылкой на пресс-службу армии.

«На борту эсминца находились 136 человек экипажа, из которых 104 погибли», — говорится в сообщении. Уточняется, что еще 20 членов экипажа считаются пропавшими без вести.

Как отмечает IRIB, эсминец был атакован, когда возвращался с военных учений.

Ранее сообщалось, что ядерный объект в иранской провинции Исфахан был поврежден в результате ударов США и Израиля.