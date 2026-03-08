В Иране повредили ядерный объект

ISNA: США и Израиль повредили ядерный объект в иранском Исфахане

Ядерный объект в иранской провинции Исфахан был поврежден в результате ударов США и Израиля. Об этом сообщает агентство ISNA.

Объект подвергся ракетному обстрелу в субботу, 7 марта. По данным СМИ, центр получил серьезные повреждения. Информации о радиационном загрязнении не поступало.

Ранее министр обороны Швейцарии Мартин Пфистер заявил, что удары США и Израиля по Ирану нарушают международное право, а военная операция не соответствует принципам ООН. Министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди также осудил действия стран и попросил все стороны конфликта вернуться к дипломатии.