Экс-президента Франции снова отправят за решетку

BFM: Бывшего президента Франции Николя Саркози снова посадят в тюрьму

Бывшего президента Франции Николя Саркази снова отправят за решетку. Суд европейской страны отказал экс-главе государства в объединении двух приговоров по разным уголовным делам, сообщает телеканал BFM.

Речь идет о двух громких процессах — «деле о прослушке» и незаконном влиянии и деле Bygmalion о фальшивых счетах во время президентской кампании 2012 года. Адвокаты Саркози просили объединить эти два дела и зачесть время отбывания наказания по одному в счет другого.

Однако суд счел, что условия для объединения наказаний не были выполнены. Поэтому Саркози придется дополнительно провести шесть месяцев в тюрьме.

Ранее Николя Саркози пожаловался на ад в тюрьме. Подушки в камере, по словам экс-президента Франции, были сделаны из странного материала, напоминающего пластилин, и спать на них было тяжело. Кроме того, соседи по камере постоянно громко шумели.