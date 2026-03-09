Реклама

Экономика
12:22, 9 марта 2026Экономика

Индекс рынка недвижимости Дубая обрушился

РИА Новости: Индекс рынка недвижимости Дубая обрушился на 20 %
Вячеслав Агапов

Фото: Christopher Pike / Getty Images

Индекс рынка недвижимости Дубая обрушился на 20 процентов на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом со ссылкой на данные торгов сообщает РИА Новости.

Показатель DFM Real Estate Index в понедельник, 9 марта, упал до 13 353,18 пункта (минус 4,76 процента). Индекс снижается уже пятый день подряд. За это время он снизился почти с 16 700 пунктов — итоговое падение составило почти 20 процентов.

Ряд экспертов предполагает, что продолжение ударов Ирана по ОАЭ как близкому союзнику США и общее сохранение эскалации конфликта на Ближнем Востоке могут привести к потере Дубаем важного статуса безопасного финансового убежища, своеобразной «новой Швейцарии». Ответные удары Ирана уже затронули ключевые секторы Дубая, а также его «психологические основы».

«Трудно переоценить опасность для экономической модели Дубая», — заявил научный сотрудник Института Бейкера при Университете Райса Джим Крейн.

Глава логистического гиганта Kühne+Nagel Штефан Пауль заявил, что свежих продуктов в Дубае, зависящем от внешних поставок, осталось примерно на 10 дней. По его словам, доставлять в Дубай продукцию можно и сухопутным путем из Саудовской Аравии, но имеющихся мощностей вряд ли хватит, чтобы заменить груз хотя бы одного контейнеровоза, перевозящего за раз до 20 тысяч контейнеров.

