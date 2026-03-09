РИА Новости: Индекс рынка недвижимости Дубая обрушился на 20 %

Индекс рынка недвижимости Дубая обрушился на 20 процентов на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом со ссылкой на данные торгов сообщает РИА Новости.

Показатель DFM Real Estate Index в понедельник, 9 марта, упал до 13 353,18 пункта (минус 4,76 процента). Индекс снижается уже пятый день подряд. За это время он снизился почти с 16 700 пунктов — итоговое падение составило почти 20 процентов.

Ряд экспертов предполагает, что продолжение ударов Ирана по ОАЭ как близкому союзнику США и общее сохранение эскалации конфликта на Ближнем Востоке могут привести к потере Дубаем важного статуса безопасного финансового убежища, своеобразной «новой Швейцарии». Ответные удары Ирана уже затронули ключевые секторы Дубая, а также его «психологические основы».

«Трудно переоценить опасность для экономической модели Дубая», — заявил научный сотрудник Института Бейкера при Университете Райса Джим Крейн.

Глава логистического гиганта Kühne+Nagel Штефан Пауль заявил, что свежих продуктов в Дубае, зависящем от внешних поставок, осталось примерно на 10 дней. По его словам, доставлять в Дубай продукцию можно и сухопутным путем из Саудовской Аравии, но имеющихся мощностей вряд ли хватит, чтобы заменить груз хотя бы одного контейнеровоза, перевозящего за раз до 20 тысяч контейнеров.