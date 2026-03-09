Из-за пожара в магазине вейпов обрушилось здание Центрального железнодорожного вокзала

В Глазго из-за пожара в магазине вейпов обрушилось здание Центрального вокзала

Мощный пожар охватил несколько магазинов и здание Центрального железнодорожного вокзала в шотландском городе Глазго. Об этом 9 марта сообщил телеканал Би-би-си.

Огонь вспыхнул в магазине вейпов рядом с вокзалом, а затем перекинулся на сам вокзал, кафе и парикмахерскую. Купол железнодорожного здания, которое относится к викторианской эпохе, обрушился.

По предварительным данным, пострадавших нет. Всех людей из близлежащего отеля эвакуировали, а пожарные продолжают бороться с огнем.

