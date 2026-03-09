Кличко обвинили в коллапсе с туалетами

Бахматов: Кличко не готовился к зиме, он виноват в нехватке биотуалетов в Киеве

Мэра Киева Виталия Кличко обвинили в коллапсе с биотуалетами в украинской столице. Хотя источником энергетического кризиса украинцы видят Россию, тот факт, что город оказался не готов к зиме — это ответственность мэра, заявил глава Деснянской районной государственной администрации (РГА) Максим Бахматов в эфире «Киевского времени», отрывок приводит Telegram-канал «Новини.LIVE».

Чиновник пожаловался, что вынужден разбираться с последствиями бездействия Кличко, в том числе в вопросе установки туалетов на случай, если в городе замерзнет канализация. Он привел данные, согласно которым, украинская столица располагает только 200-300 биотуалетами, хотя по норме необходимо было закупить 10 тысяч единиц на 500 тысяч жителей района.

«У меня нет денег приобрести 5 тысяч биотуалетов с красивыми, веселыми унитазами и зайчиками на стенах. Нет такого. Мэрия Киева предоставила ноль генераторов, ноль гривен на питание, ноль помощи», — посетовал Бахматов.

Ранее стало известно, что в Киеве приготовились рыть сельские туалеты прямо во дворах жилых домов на случай отключения канализации.