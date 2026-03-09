Реклама

Макрон раскрыл цели отправки авианосца в Средиземное море

Макрон: Авианосец «Шарль де Голль» вблизи Кипра обеспечит безопасность страны
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Французский авианосец «Шарль де Голль» размещен в Средиземном море рядом с Кипром для обеспечения безопасности страны. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, передает Reuters.

«"Шарль де Голль" с авиагруппой теперь находится вблизи Кипра с целью усиления общей оборонительной позиции и ее поддержания в долгосрочной перспективе», — пояснил глава государства.

Макрон рассказал, что договорился с президентом Кипра Никосом Христодулидисом и премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом о сотрудничестве в вопросе обеспечения безопасности граждан Европейского союза и об их эвакуации из стран Ближнего Востока.

6 марта авианосец «Шарль де Голль» вошел в Средиземное море. Корабль направился в регион с целью обеспечить безопасность граждан Франции и ее союзников, подвергшихся ударам со стороны Ирана.

