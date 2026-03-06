Реклама

20:20, 6 марта 2026

Французский авианосец с ударной группой вошел в Средиземное море

AFP: Французский авианосец «Шарль де Голль» вошел в Средиземное море
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Andia / Universal Images Group via Getty Images

Французский авианосец «Шарль де Голль» вошел в Средиземное море. Об этом сообщает агентство France-Presse (AFP).

Сообщается, что путь судна до района его миссии в Восточное Средиземноморье займет еще несколько дней. Авианосец направляется в регион с целью обеспечить безопасность граждан Франции и ее союзников, подвергшихся ударам со стороны Ирана.

Ранее распоряжение направить авианосец «Шарль де Голль» в Средиземное море отдал президент Франции Эммануэль Макрон. Военному кораблю пришлось прервать свою миссию в Балтийском море, чтобы отправиться на Ближний Восток.

