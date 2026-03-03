Макрон отдал приказ отправить авианосец с ударной группой в Средиземное море

Президент Франции Эммануэль Макрон распорядился отправить авианосец «Шарль де Голль» в Средиземное море. Трансляцию его обращения в связи с эскалацией на Ближнем Востоке вел Елисейский дворец в соцсети X.

«Я отдал приказ направить авианосец "Шарль де Голль" и его ударную группу в Средиземное море», — сообщил политик.

Ранее стало известно, что французский авианосец «Шарль де Голль» вместе со своей ударной группой поменял курс и выдвинулся в сторону Восточного Средиземноморья. Военному кораблю пришлось прервать свою миссию в Балтийском море, чтобы отправиться в сторону Ближнего Востока.