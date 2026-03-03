Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:05, 3 марта 2026Мир

Макрон отдал приказ отправить авианосец с ударной группой в Средиземное море

Макрон распорядился отправить авианосец «Шарль де Голль» в Средиземное море
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Президент Франции Эммануэль Макрон распорядился отправить авианосец «Шарль де Голль» в Средиземное море. Трансляцию его обращения в связи с эскалацией на Ближнем Востоке вел Елисейский дворец в соцсети X.

«Я отдал приказ направить авианосец "Шарль де Голль" и его ударную группу в Средиземное море», — сообщил политик.

Ранее стало известно, что французский авианосец «Шарль де Голль» вместе со своей ударной группой поменял курс и выдвинулся в сторону Восточного Средиземноморья. Военному кораблю пришлось прервать свою миссию в Балтийском море, чтобы отправиться в сторону Ближнего Востока.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Средиземном море загорелся предположительно принадлежащий России танкер-газовоз

    В Евросоюзе не поддержали идею об ускоренном членстве Украины

    Глава МИД Венгрии посоветовал Киеву сотрудничать с Будапештом

    Трамп вновь заявил об «огромной ненависти» между Путиным и Зеленским

    Страны НАТО отказались от обучения украинских солдат

    Макрон отдал приказ отправить авианосец с ударной группой в Средиземное море

    Израиль подтвердил удар по офису Совета экспертов Ирана

    Американское командование назвало число ударов по Ирану

    Трамп пообещал сопровождать танкеры через перекрытый Ираном Ормузский пролив

    Не увидевшая результат москвичка отсудила у клиники косметологии почти миллион рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok