17:38, 9 марта 2026Бывший СССР

Фигурант коррупционного дела Миндич подал в суд на депутата

Участник коррупционного скандала Миндич подал в суд на депутата Рады Железняка
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Украинская правда / YouTube

Находящийся под следствием бизнесмен Тимур Миндич подал в суд на депутата Верховной Рады Украины Ярослава Железняка. Об этом парламентарий заявил в своем Telegram-канале.

Тимур Миндич — основной фигурант крупного дела, связанного с коррупцией в энергетике Украины. Известный как близкий как президенту Владимиру Зеленскому Миндич подал к Железняку иск о защите чести, достоинства и деловой репутации.

«Я надеюсь, что защита чести и достоинства фигуранта Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и организатора крупнейшей коррупционной схемы интересует больше, чем защита украинской энергетики, поэтому он приедет на заседание суда лично из Тель-Авива?» — прокомментировал событие Ярослав Железняк.

Также он сыронизировал, что Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) может лично провести с Миндичем очную дискуссию на тему залога.

В начале марта находящийся в СИЗО украинский олигарх Игорь Коломойский (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) получил отказ в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения. «В отличие от Миндича, который предупредил меня за неделю до ареста, я нахожусь в Украине», — заявил в суде Коломойский.

