Минздрав представил новую форму для медиков

Минздрав России представил шесть цветов формы медиков в зависимости от должности

Минздрав России представил новую форму для медработников — она состоит из шести рекомендованных цветов в зависимости от их должности. Об этом сообщает РИА Новости.

«Руководящему персоналу рекомендуется носить форму фиолетового цвета, врачебному — темно-зеленого, а среднему медицинскому персоналу — салатового цвета. Для младшего медицинского персонала предусмотрена одежда лавандового цвета, для административного — голубого, для немедицинских и хозяйственных служб, и для«» IT-специалистов — серого цвета», — передает агентство.

Кроме того, в ведомстве порекомендовали сотрудникам медучреждений носить обувь с «рифленой, прорезиненной и гибкой подошвой» толщиной около 2-3 сантиметров. Отмечается, что это необходимо для минимизации нагрузки на ноги и недопущения скольжения.

