Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:54, 9 марта 2026Россия

Минздрав представил новую форму для медиков

Минздрав России представил шесть цветов формы медиков в зависимости от должности
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Минздрав России представил новую форму для медработников — она состоит из шести рекомендованных цветов в зависимости от их должности. Об этом сообщает РИА Новости.

«Руководящему персоналу рекомендуется носить форму фиолетового цвета, врачебному — темно-зеленого, а среднему медицинскому персоналу — салатового цвета. Для младшего медицинского персонала предусмотрена одежда лавандового цвета, для административного — голубого, для немедицинских и хозяйственных служб, и для«» IT-специалистов — серого цвета», — передает агентство.

Кроме того, в ведомстве порекомендовали сотрудникам медучреждений носить обувь с «рифленой, прорезиненной и гибкой подошвой» толщиной около 2-3 сантиметров. Отмечается, что это необходимо для минимизации нагрузки на ноги и недопущения скольжения.

20 февраля стало известно, что в Минздраве России захотели изменить условия формирования больничных ради самозанятых. В ведомстве намерены сделать так, чтобы эта категория граждан могла получать листок нетрудоспособности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Россию вылетел первый с начала операции против Ирана самолет из Дохи

    Безос купил несколько участков в «бункере миллиардеров» по соседству с Цукербергом

    Минздрав представил новую форму для медиков

    В Иране пройдет торжественная церемония присяги новому лидеру

    Оценены шансы «Спартака» победить после разгрома от «Динамо»

    Врач предупредила о неочевидной причине утренней тошноты

    Швеция ввела санкции против члена ЕС из-за России

    Москвичей предупредили о подорожании одного вида медицинских услуг

    Зеленский раскрыл детали отправки специалистов с Украины на Ближний Восток

    Российские дипломаты помогли туристам после экстренной посадки самолета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok