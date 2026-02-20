В России захотели изменить условия оформления больничных

В Минздраве захотели изменить условия формирования больничных ради самозанятых

В Минздраве России захотели изменить условия формирования больничных ради самозанятых. Как стало известно ТАСС, в ведомстве намерены сделать так, чтобы эта категория граждан могла получать листок нетрудоспособности.

Как выяснило агентство, министерство уже создало соответствующий проект приказа. В нем сказано, что больничный будет формироваться для физлиц, который платят налог на профессиональный доход.

До этого глава Минтруда Антон Котяков объявил, что свыше 500 тысяч граждан, оформивших самозанятость, вступили в добровольные правоотношения в системе обязательного пенсионного страхования.

Еще раньше депутат Госдумы Ярослав Нилов рассказал о внесении в ближайшее время законопроекта об адаптивном больничном. Парламентарий отметил, что такой формат подразумевает дифференцированный подход к выдаче листа о нетрудоспособности. Сотрудники при желании, неопасной болезни и если она не мешает профессиональной деятельности, смогут работать удаленно, разъяснил Нилов.