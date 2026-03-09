Мощные взрывы на базе пятого флота ВМС США попали на видео

Мощные взрывы услышали на базе пятого флота Военно-морских Сил (ВМС) США в столице Бахрейна Манаме. Об этом сообщает иранское СМИ Naya, видео опубликовал Telegram-канал Mediterranean Man.
На кадрах показано ночное небо над столицей Бахрейна, которое озаряет зарево пожара, окутанное густым черным дымом.
Ранее появилось видео пожара на ядерном объекте в Иране. Он подвергся ракетному обстрелу в субботу, 7 марта. По данным СМИ, центр получил серьезные повреждения. Информации о радиационном загрязнении не поступало.