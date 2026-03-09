Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:49, 9 марта 2026Мир

Мощные взрывы на базе пятого флота ВМС США попали на видео

Опубликовано видео мощного взрыва на базе пятого флота ВМС США в Бахрейне
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Мощные взрывы услышали на базе пятого флота Военно-морских Сил (ВМС) США в столице Бахрейна Манаме. Об этом сообщает иранское СМИ Naya, видео опубликовал Telegram-канал Mediterranean Man.

На кадрах показано ночное небо над столицей Бахрейна, которое озаряет зарево пожара, окутанное густым черным дымом.

Ранее появилось видео пожара на ядерном объекте в Иране. Он подвергся ракетному обстрелу в субботу, 7 марта. По данным СМИ, центр получил серьезные повреждения. Информации о радиационном загрязнении не поступало.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Запасов газа осталось на два дня». Европа становится уязвимой из-за конфликта на Ближнем Востоке. Почему?

    Названо число освобожденных за неделю армией России населенных пунктов в зоне СВО

    В Иране назвали имя нового верховного лидера

    Мировую ситуацию с нефтью назвали «очень плохой новостью» для Украины

    На Западе назвали главный страх союзников США

    Мощные взрывы на базе пятого флота ВМС США попали на видео

    Одна ситуация вынудит ЕС изменить свое отношение к России

    Зеленский нашел способ унизить Залужного

    Яркие вспышки в небе над Одессой попали на видео

    Цена на нефть почти превысила 100 долларов за баррель

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok