21:13, 9 марта 2026

Над Россией сбили 21 беспилотник

Минобороны: Средства ПВО уничтожили 21 беспилотник ВСУ над территорией России
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В понедельник, 9 марта, средства ПВО уничтожили 21 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России за шесть часов. Об этом сообщает Минобороны, передает РИА Новости.

С 14:00 до 20:00 средства ПВО сбили 21 БПЛА самолетного типа, рассказали в ведомстве.

«10 БПЛА – над территорией Курской области, восемь БПЛА – над территорией Белгородской области и три БПЛА – над территорией Брянской области», — уточнили в Минобороны.

В ночь с 8 на 9 марта дежурными средствами ПВО России было перехвачено и уничтожено 163 БПЛА Украины. Больше всего вражеских беспилотников было сбито над территорией Брянской области — 54 штуки, еще 47 БПЛА уничтожили над Республикой Крым, 16 — над Краснодарским краем, также 11 беспилотников сбили над Калужской областью, еще восемь над Новгородской и, пять над Белгородской.

