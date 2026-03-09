Армия России за неделю освободила семь населенных пунктов в зоне СВО

Армия России за прошедшую неделю, со 2 по 8 марта, освободила семь населенных пунктов в зоне специальной военной операции. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на данные Министерства обороны страны.

Под контроль Вооруженных сил России (ВС РФ) перешли четыре пунка в Донецкой народной республике, а также по одному в Сумской, Запорожской и Харьковской областях.

Кроме того, 7 марта армия России в ответ на террористические атаки Украины нанесла массированный удар по украинским предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК). Все цели были достигнуты с помощью точного оружия большой дальности и ударных беспилотников.

Ранее Воздушно-космические силы России (ВКС РФ) в Краматорске разбили штаб 100-й бригады ВСУ прямо во время совещания.