01:26, 9 марта 2026Россия

Названо число освобожденных за неделю армией России населенных пунктов в зоне СВО

Екатерина Щербакова

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Армия России за прошедшую неделю, со 2 по 8 марта, освободила семь населенных пунктов в зоне специальной военной операции. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на данные Министерства обороны страны.

Под контроль Вооруженных сил России (ВС РФ) перешли четыре пунка в Донецкой народной республике, а также по одному в Сумской, Запорожской и Харьковской областях.

Кроме того, 7 марта армия России в ответ на террористические атаки Украины нанесла массированный удар по украинским предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК). Все цели были достигнуты с помощью точного оружия большой дальности и ударных беспилотников.

Ранее Воздушно-космические силы России (ВКС РФ) в Краматорске разбили штаб 100-й бригады ВСУ прямо во время совещания.

