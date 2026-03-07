Минобороны отчиталось об ударах по Украине

Минобороны отчиталось о ночных ударах по ВПК Украины

Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщило Минобороны в своем Telegram.

«Сегодня ночью в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар (...) по предприятиям ВПК Украины, объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также военным аэродромам», — указано в сообщении.

Удары наносились при помощи высокоточного оружия большой дальности и ударных беспилотников. Все цели были достигнуты.

Ранее в Минобороны также сообщили, что вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины был поражен в районе населенного пункта Михайловка.