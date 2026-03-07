Реклама

11:50, 7 марта 2026Россия

Вертолет Ми-8 ВСУ уничтожили близ Михайловки

Минобороны: ВС России поразили вертолет Ми-8 ВСУ
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины (ВСУ) был поражен в районе населенного пункта Михайловка. Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

«Минобороны опубликовало кадры поражения вертолета Ми-8 ВСУ на вертолетной площадке специалистами войск беспилотных систем с применением БПЛА "Герань"», — указано в сообщении.

Ранее стало известно об уничтожении вертолета Ми-24 ВСУ. Об этом сообщила 2-я бригада армейской авиации украинской армии. По заявлениям украинских военных, вертолет вместе с экипажем был уничтожен во время выполнения боевого задания.

