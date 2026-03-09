Реклама

17:39, 9 марта 2026

Названо редкое и опасное осложнение насморка

Офтальмолог Толтаева: В редких случаях насморк может привести к снижению зрения
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Yurii_Yarema / Shutterstock / Fotodom

Иногда насморк может приводить к проблемам со зрением, заявила врач офтальмологического центра «Зрение» Анна Толтаева. Это редкое и опасное осложнение она назвала в разговоре с «Лентой.ру».

Офтальмолог объяснила: когда слизистая носа и пазух отекает, нарушается кровоток в мелких сосудах, раздражаются ветви тройничного нерва и сужается соустье пазух, из-за чего давление внутри них начинает колебаться. В итоге появляется давящее ощущение в глазнице и в области лба. Из-за этого может появиться умеренная припухлость век, слезоточивость и чувство давления в области глазницы, объяснила врач.

Толтаева добавила, что иногда при насморке может появиться ощущение, что зрение немного плывет. Чаще всего это происходит из-за пересыхания слезной пленки. Однако, по словам специалистки, стоит насторожиться, если при этом появились боль при движении глаз, выраженная светобоязнь, высокая температура, выраженное покраснение и гнойные выделения из глаз.

«При осложненном синусите может развиться воспаление тканей глазной орбиты. Это состояние опасно, потому что быстро прогрессирует. Еще более редкий вариант — тромбоз кавернозного синуса. Он требует срочной госпитализации, так как может привести к тяжелым осложнениям, включая поражение нервов и снижение зрения», — предупредила Толтаева.

Ранее профессор, доктор медицинских наук и офтальмохирург Татьяна Шилова рассказала, что в солнечную зимнюю погоду есть риск заработать «снежную слепоту» из-за того, что свежий снег работает как мощный отражатель света и ультрафиолета.

