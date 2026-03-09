Реклама

09:28, 9 марта 2026Экономика

Названы последствия резкого подорожания нефти из-за конфликта на Ближнем Востоке

Епифанова: Подорожание нефти до 100 долларов грозит мировой экономике рецессией
Вячеслав Агапов

Фото: Brendan McDermid / File Photo / Reuters

Подорожание нефти до 100 долларов за баррель грозит мировой экономике рецессией. Последствия резкого подорожания сырья назвала член центрального совета партии «Справедливая Россия», участник рабочей группы Госдумы, экс-член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Епифанова, ее слова приводит «Газета.Ru».

Спад экономической активности может произойти, если высокие цены на нефть будут держаться на протяжение квартала и дольше. Это ускорит инфляцию и вынудит центробанки на местах удерживать высокие ставки. Сильнее всего последствия будут для развивающихся экономик — Индии, Турции, государств Юго-Восточной Азии.

«Если Brent закрепится выше 110 долларов на фоне реального дефицита, а не спекулятивных настроений, разрушение спроса начнется через два-три месяца — сначала в наиболее уязвимых звеньях, затем по цепной реакции охватывая все более широкие секторы», — пояснила эксперт.

По мнению Епифановой, устойчивый рост цен выше отметок в 85-95 долларов маловероятен, так как рынок все-таки адаптировался к геополитическим рискам, стратегические резервы США и Китая остаются доступными, а американская сланцевая добыча активизируется уже при стоимости сырья более 80 долларов.

«Решающее значение имеет скорость изменения цен: резкий скачок на 20-30 долларов за месяц наносит экономике больший ущерб, чем постепенный подъем к аналогичным значениям за полгода, что кстати соответствует выводам экономистов о том, что нерешительность и внезапность колебаний рынка усиливают панические настроения и нарушают инвестиционные циклы», — добавила она.

В связи с сокращением добычи ресурса странами Ближнего Востока — крупнейшими производителями на рынке, а также блокировки нефти в Персидском заливе, стоимость барреля «черного золота» пробила отметку в 100 долларов впервые за четыре года. Рекордные цены фиксировали 9 марта. Около 02:00 по московскому времени стоимость барреля сырья пробила отметку в 108 долларов и на максимуме торговалась по 115.

