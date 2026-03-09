Названы последствия резкого подорожания нефти из-за конфликта на Ближнем Востоке

Епифанова: Подорожание нефти до 100 долларов грозит мировой экономике рецессией

Подорожание нефти до 100 долларов за баррель грозит мировой экономике рецессией. Последствия резкого подорожания сырья назвала член центрального совета партии «Справедливая Россия», участник рабочей группы Госдумы, экс-член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Епифанова, ее слова приводит «Газета.Ru».

Спад экономической активности может произойти, если высокие цены на нефть будут держаться на протяжение квартала и дольше. Это ускорит инфляцию и вынудит центробанки на местах удерживать высокие ставки. Сильнее всего последствия будут для развивающихся экономик — Индии, Турции, государств Юго-Восточной Азии.

«Если Brent закрепится выше 110 долларов на фоне реального дефицита, а не спекулятивных настроений, разрушение спроса начнется через два-три месяца — сначала в наиболее уязвимых звеньях, затем по цепной реакции охватывая все более широкие секторы», — пояснила эксперт.

По мнению Епифановой, устойчивый рост цен выше отметок в 85-95 долларов маловероятен, так как рынок все-таки адаптировался к геополитическим рискам, стратегические резервы США и Китая остаются доступными, а американская сланцевая добыча активизируется уже при стоимости сырья более 80 долларов.

«Решающее значение имеет скорость изменения цен: резкий скачок на 20-30 долларов за месяц наносит экономике больший ущерб, чем постепенный подъем к аналогичным значениям за полгода, что кстати соответствует выводам экономистов о том, что нерешительность и внезапность колебаний рынка усиливают панические настроения и нарушают инвестиционные циклы», — добавила она.

В связи с сокращением добычи ресурса странами Ближнего Востока — крупнейшими производителями на рынке, а также блокировки нефти в Персидском заливе, стоимость барреля «черного золота» пробила отметку в 100 долларов впервые за четыре года. Рекордные цены фиксировали 9 марта. Около 02:00 по московскому времени стоимость барреля сырья пробила отметку в 108 долларов и на максимуме торговалась по 115.